Беларусь возьмет у МБРР заем на систему образования

Беларусь возьмет у Международного банка реконструкции и развития заем в сумме 90 млн. долларов для финансирования проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь".

Согласно указу №353 от 23 сентября 2019 года заем будет привлечен в 2019-2025 годах.

«Полученные средства будут направлены на проведение реконструкции и капитального ремонта ряда учреждений общего среднего образования, их оснащение современным оборудованием, совершенствование информационной системы управления в сфере образования. Планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны», - говорится в комментарии к указу.