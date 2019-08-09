Правительство РБ уточнило перечень вузов с военной кафедрой

Правительство РБ своим постановлением №521 от 7 августа 2019 года актуализировало перечень учреждений высшего и среднего специального образования, в которых проводится обучение граждан на военных кафедрах или факультетах.

Согласно документу, обучение на «военке» проводится в 13 учреждениях образования:

1. Белорусский государственный университет

2. Белорусский национальный технический университет

3. Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации»

4. Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»

5. Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»

6. Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»

7. Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

8. Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»

9. Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

10. Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова»

11. Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет»

12. Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»

13. Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».