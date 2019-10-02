Власти Минска повысили тарифы на услугу принудительной эвакуации авто

Власти Минска повысили тарифы на работы по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению транспортного средства на охраняемой стоянке.

Решение Мингорисполкома №2915 от 19 сентября 2019 года опубликовано на Национальном правовом портале 2 октября 2019 года.

Согласно документу, тариф на принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор повышается с 60 до 63 рублей, с частичной погрузкой – с 50 до 53 рублей.

Тариф на хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке в течение 1-3 суток повышается с 7 рублей до 7,4 рубля в сутки, в течение 4-9 суток – с 4 до 4,2 рубля в сутки, в течение 10 и более суток – с 3 до 3,2 рубля в сутки.