В Беларуси за 2 года построят 431 заправку для электромобилей

В Беларуси к 2022 году планируется запустить 431 электрозарядную станцию, что станет первым этапом создания государственной зарядной сети.

Согласно постановлению Совмина №638 от 19 сентября 2019 года в Минске будут введены в эксплуатацию 322 станции.

В Минской области планируется открыть 14 станций, Бресте, Гомеле и Могилеве - по 12, Брестской области - 11, Витебске - 13, Витебской области - 6, Гомельской - 8, Гродно - 15, Гродненской области - 4, Могилевской - 2.

К 2030 году в стране предполагается запустить 1304 ЭЗС. Оператором по созданию и обслуживанию сети станций определено ПО "Белоруснефть".