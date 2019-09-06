Румас и (не его) электромобиль

Пресс-служба правительства Беларуси рассказала о том, что в минувший четверг премьер Беларуси Сергей Румас наведался в Национальную академию наук, где ознакомился «с новыми разработками белорусских ученых».

Премьеру показали беспилотники, рассказали об ударных дронах, презентовали малогабаритную коммунальную машину для сбора мусора и даже продемонстрировали экспериментальный образец офисного суперкомпьютера со специальным программным обеспечением.

А еще были электровелосипеды, электроскутеры, электромотоциклы. В Минске уже работают два оператора предлагающих шаринг самокатов: поэтому количество желающих откусить от шарингового пирога растет на глазах.

Но больше всего улыбнуло описание самого главного экспоната вчерашнего шоу экспонатов.

«Объединенный институт машиностроения НАН продемонстрировал экспериментальный образец электромобиля Geely SC7, который предназначен для использования в качестве внутригородского индивидуального транспорта, автомобилей служб такси и каршеринга. Максимальный пробег - 100 км, но поставлена задача (ред. – кем поставлена, не уточняется) увеличить эту цифру до 500 км.», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Премьер-министру также показали экспериментальный образец коммерческого электромобиля (базовый машинокомплект - Joylong EF5), который предназначен для использования в качестве служебного транспорта и автомобилей служб такси и может перевозить пять-семь пассажиров на расстояние до 300 км. У него есть система быстрой зарядки. По словам ученых, минивэн окупает себя за три года эксплуатации. Компонентная база силовой установки электромобилей разработана и изготовлена в Беларуси», - также говорится в сообщении.

Всё бы ничего, но пиар-кампания Объединенного института машиностроения как одного из лидеров электромобилестроения была испорчена пресс-релизом еще одного предприятия.

Компания Smart, входящая в состав немецкого автоконцера Daimler AG, представила обновленную линейку городских электромобилей Smart EQ в составе моделей ForTwo, ForTwo cabrio и ForFour. Кроме того, компания заявила, что бренд полностью отказывается от использования двигателей внутреннего сгорания. Таким образом Smart стал первым в мире автопроизводителем, который полностью перешел на электричество.

Полного зарядаа батареи от компании Deutsche Accumotive хватает на запас хода порядка 150 км. С опциональным встроенным преобразователем на 22 кВт новые Smart EQ заряжаются от 10% до 80% менее чем за 40 минут. Новинки также получили систему рекуперации с радаром, которая может автоматически замедлять электромобиль при приближении к препятствию.

Ели у кого возник вопрос, каким боком автомобили Smart соприкасаются с Geely и Объединенным институтом машиностроения НАН РБ, остается напомнить, что в начале текущего года Daimler и Geely создали совместное предприятие, которое будет разрабатывать и производить следующие поколения электромобилей Smart в Китае.

Может быть, по этой причине после знакомства с «экспериментальным образцом электромобиля» Румасу хватило чутья сказать: «Конечно, мы заинтересованы, чтобы было больше производств и устройств, которые потребляют значительное количество электроэнергии, но это не самоцель, главное — экономическая целесообразность всего процесса».