В Беларуси будет создана государственная сеть для зарядки автомобилей

Правительство РБ постановлением №731 от 10 октября 2018 года утвердило программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, реализацию которой будет осуществлять одно государственное предприятие – Белоруснефть.

Программой предусмотрено создание к 2030 году 1304 ЭЗС, в том числе 1224 ЭЗС в населенных пунктах и 80 − на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50 − 70 километров.

Предполагается также установка 25 супербыстрых электрозарядных комплексов в городах областного подчинения и г.Минске, а также на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120 − 150 километров.

Реализация программы предусматривает три этапа. Первый этап (до 2021 года включительно) предполагает размещение 431 ЭЗС в г.Минске и наиболее приоритетных местах областных центров и автодорогах категорий ”М“ и ”М/Е“.

Второй этап будет осуществляться в 2022 − 2025 годах при условии увеличения электромобильного транспорта на территории Беларуси до уровня более 10 тыс. единиц.

Реализация третьего этапа запланирована на 2026 − 2030 годы с учетом увеличения электромобильного транспорта до уровня более 25 тыс. единиц.