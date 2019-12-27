Последнее обновление: 27.12.2019 20:11

В Беларуси скоростной режим повысят на 16 участках дорог

В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог. Такое решение поддержано сегодня на заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве РБ.

"На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат. На 6 остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения. Все эти участки будут на постоянном контроле. Если ситуация вдруг будет меняться, мы оперативно внесем корректировки", - сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает БелТА.

Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск - Калачи - Мядель, Р28 Минск - Молодечно, М5 Минск - Гомель, М3 Минск - Витебск, М6 Минск - Гродно, М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых авто, имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км).

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