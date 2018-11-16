В Беларуси создали Совет по развитию беспилотного автотранспорта

В Беларуси создали Совет по развитию беспилотного автомобильного транспорта под председательством заместителя премьер-министра Владимира Кухарева. Об этом говорится в постановлении правительства № 823 от 14 ноября 2018 года.

Как сообщает Аппарат Совмина, документом также утверждено Положение о Совете и его состав.

Согласно Положению, Совет является постоянно действующим консультативным органом, осуществляющим координацию деятельности по развитию беспилотного автомобильного транспорта.

Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством транспорта и коммуникаций.