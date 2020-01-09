Белтехосмотр уточнил перечень документов, необходимых водителю

Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введено в перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ.

Соответствующие изменения в Правила дорожного движения были внесены указом №492 от 30 декабря 2019 года, говорится в сообщении на сайте предприятия «Белтехосмотр».

Вместе с тем, для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении физические лица больше НЕ обязаны предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств (при их наличии на транспортном средстве).

«В отношении юридических лиц процедура выдачи допуска изменится только после приведения актов законодательства в соответствие с требованиями указа», - говорится в сообщении.