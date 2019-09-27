Минфин РБ хочет отвязать госпошлину на дороги от техосмотра

Министерство финансов Беларуси готовит проект указа, который позволит отвязать госпошлину за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети от техосмотра.

Кроме того, будет введена возможность помесячной уплаты сбора за пользование дорогами.

Плата будет вноситься гражданами по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении, передает БелТА со ссылкой на Минфин РБ.

Так, если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например, в зимний период), то плата вноситься не будет, а гражданами, круглогодично использующими транспортные средства, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8 (при единовременном ее внесении за 12 и более месяцев подряд).

Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины (сейчас 1 БВ - Br25,5).

В Минфине также обратили внимание, что госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения.

Введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.