Минздрав РБ проведет эксперимент по выдаче за 1 день медсправки для водителей

Минздравом РБ в течение 6 месяцев будет осуществлять пилотный проект по выдаче медицинской справки, необходимой для управления транспортным средством, в течение одного рабочего дня.

Пилот реализуется в 24-й поликлинике Минска, Столбцовской центральной районной больнице, 7-й поликлинике Гомеля.

«Пилотный проект будет реализовываться в течение шести месяцев в отношении здоровых и практически здоровых граждан, которые по состоянию здоровья отнесены к группам диспансерного наблюдения Д (I) и (или) Д (II). Граждане должны проживать не менее пяти лет в районе обслуживания одного из трех названных учреждений здравоохранения», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

Воспользоваться ускоренной услугой получения медсправки смогут только кандидаты в водители и водители механических транспортных средств категорий А, АМ и В.

Для получения медицинской справки кандидат в водители или водитель должен зарегистрироваться на сайте одной из трех вышеперечисленных организаций и дать (в личном кабинете) согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну.

Специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, сами запрашивают выписки из медицинских документов из госорганизации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) кандидатов в водители или водителей и сведения об отсутствии (наличии) в отношении обратившихся граждан психиатрического и наркологического учета.

При проведении обязательного медосвидетельствования учитываются и принимаются к сведению результаты диспансерных осмотров, проведенных в течение двух лет, предшествующих году обращения. В том числе это касается результатов осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики, лабораторных и инструментальных исследований.

В результате будет принято решение о допуске (недопуске) гражданина к управлению механическими транспортными средствами. В случае положительного решения водительской комиссии гражданину за один день выдадут медсправку о состоянии здоровья, подтверждающую его годность к управлению механическими транспортными средствами.

Если проект будет признан успешным и получит поддержку граждан и медицинского сообщества, его распространят на все регионы Беларуси.