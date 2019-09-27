Лукашенко рассказал, как озеленить Минск

Лукашенко сегодня подробно рассказал, каким образом городским властям следует озеленить столицу синеокой.

"Я заставляю вдоль дорог деревья высаживать, а у него - я специально проехал по городу - эти откосы - они голые. Люди ходят и на таком откосе обкашивают траву три раза в год. Это затраты. Посадите там кустарники. Раз в 3-5 лет подрезал, сформировал, чтобы красивым был, и Минск приобретет другое лицо. Это же витрина. Посадите хотя бы елочки", - представил свой дизайн Лукашенко.

По его словам, какие-то работы в этом направлении надо провести в течение осени, а за зиму спланировать в целом.

"Каждому главе администрации поручить", - потребовал белорусский правитель.