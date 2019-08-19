Последнее обновление: 19.08.2019 16:17

Лукашенко провел кадровый понедельник

Лукашенко 19 августа рассмотрел кадровые вопросы и Кунцевича Андрея Михайловича - заместителем главы Администрации президента РБ.

Лукашенко согласовал назначение:

Захаренко Василия Алексеевича - председателем Белыничского райисполкома;
Степанова Николая Владимировича - председателем Дрибинского райисполкома;
Ефимчикова Александра Алексеевича - председателем Чаусского райисполкома;
Вежновца Ивана Валерьевича - первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Константинович Оксаны Валерьевны - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Малашко Валерия Анатольевича - заместителем председателя Могилевского облисполкома.

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