Лукашенко провел кадровый понедельник

Лукашенко 19 августа рассмотрел кадровые вопросы и Кунцевича Андрея Михайловича - заместителем главы Администрации президента РБ.
Лукашенко согласовал назначение:
Захаренко Василия Алексеевича - председателем Белыничского райисполкома;
Степанова Николая Владимировича - председателем Дрибинского райисполкома;
Ефимчикова Александра Алексеевича - председателем Чаусского райисполкома;
Вежновца Ивана Валерьевича - первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Константинович Оксаны Валерьевны - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Малашко Валерия Анатольевича - заместителем председателя Могилевского облисполкома.