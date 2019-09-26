Лукашенко утверждает, что его разговоры не пишутся

Комментируя факт публикации расшифровки телефонного разговора между президентами США и Украины, А.Лукашенко заявил, что не записывает свои телефонные переговоры.

"Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: "Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны", - заявил Лукашенко на встрече с представителями отдельных украинских СМИ.

Он не исключает, что когда-то может прийти к тому, чтобы телефонные переговоры записывались, но сейчас этого нет. По мнению белорусского правителя, в таких разговорах общение носит свободный характер.

Понятно желание Лукашенко через подобные заявления поддерживать свой имидж «Я царь в отдельно взятой стране и мне позволено всё». Понятно и желание убедить самого себя в том, что всё шито-крыто.

Вот только он не учитывает один момент. Его свободное общение по телефону, например, с Зеленским или Путиным, автоматически пишется другой стороной, у которой в случае чего всегда можно будет запросить расшифровку.