Лукашенко назначил командующего внутренними войсками

Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:
Назаренко Юрия Геннадьевича - заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Лукашова Анатолия Ивановича - председателем Дубровенского райисполкома;
Пимошенко Дмитрия Леонидовича - председателем Мстиславского райисполкома;
Колядко Татьяны Ивановны - главой администрации Московского района Минска;
Лукьяновой Екатерины Святославовны - заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Попова Андрея Александровича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).