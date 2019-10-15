Последнее обновление: 15.10.2019 13:16

Лукашенко назначил командующего внутренними войсками

Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:

Назаренко Юрия Геннадьевича - заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Лукашова Анатолия Ивановича - председателем Дубровенского райисполкома;
Пимошенко Дмитрия Леонидовича - председателем Мстиславского райисполкома;
Колядко Татьяны Ивановны - главой администрации Московского района Минска;
Лукьяновой Екатерины Святославовны - заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Попова Андрея Александровича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование