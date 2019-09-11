Tesla у Лукашенко есть, но нет от Маска или Гуцериева

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что в автопарке белорусского правителя есть Tesla.

На вопрос, откуда эта машина появилась, Эйсмонт ответила "с завода". Предоставить информацию о том, кто и с кем ездит на электромобиле, пресс-секретарь не смогла, передает DW.

Вопрос о происхождении Tesla в гараже Лукашенко возник после того, как основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск опроверг слова Лукашенко о том, что он якобы подарил белорусскому правителю электромобиль Tesla.

"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, "слушай, он у вас на двухколесном ездит". Есть самый любимый мотоцикл мой - наш, минский делает завод - хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно", - такую басню Лукашенко рассказал 2 сентября 2019 года учащимся 93 школы.

На вопрос пользователя Twitter, действительно ли он сделал Лукашенко такой подарок, Маск отметил: "О нет" (Uh no).

Пресс-секретарь подтвердила, что Лукашенко имел в виду ту же самую машину, которую он впервые протестировал в конце августа 2017 года - Tesla модели S P100D.

Тогда высказывались предположения, что машину Лукашенко подарил российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Эйсмонт эту информацию решительно опровергает: "У Гуцериева действительно было желание подарить президенту такую машину… Но Лукашенко отказался, потому как такая машина у него уже была - та самая, которую он испытывал".