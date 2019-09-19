Лукашенко подвел итоги президентских выборов-2020

Лукашенко сегодня подвел итоги президентских выборов, которые еще предстоит провести в будущем году: победу одержит Лукашенко.

"Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных", - заявил Лукашенко на совещании с правительством.

"Или как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...". Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения", - продолжил он.

"Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу", - заключил он.

"Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет", - сказал Лукашенко.

"И чтобы потом меня отдельные умники, Наталья Ивановна (Кочанова), не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом", - пояснил он, о каких выборах идет речь.