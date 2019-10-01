Лукашенко с трудом осилил трап самолета по прилету в Армению

Прилетев в Армению, Лукашенко с трудом осилил спуск по трапу самолета свидетельствуют кадры телеканала News.am TV. История о том, как белорусский правитель спускался, держась за поручень, уже обрастает фактами цензуры
Как отмечает телеграм-канал БелоРусский Диалог (https://t.me/BeloRussica), Лукашенко прибыл в Ереван на Boeing 767-32K, на котором совсем недолго успел полетать покойный Туркменбаши.
В аэропорту высокого белорусского гостя встречали 11 автомобилей.
Примечательно, что с сайта «Комсомольская правда в Беларуси» удалили материал «как Лукашенко спустился вниз, держась за поручень» (https://kp.by/online/news/3624020/).