Последнее обновление: 01.10.2019 13:20

Лукашенко с трудом осилил трап самолета по прилету в Армению

Прилетев в Армению, Лукашенко с трудом осилил спуск по трапу самолета свидетельствуют кадры телеканала News.am TV. История о том, как белорусский правитель спускался, держась за поручень, уже обрастает фактами цензуры

Как отмечает телеграм-канал БелоРусский Диалог (https://t.me/BeloRussica), Лукашенко прибыл в Ереван на Boeing 767-32K, на котором совсем недолго успел полетать покойный Туркменбаши.

В аэропорту высокого белорусского гостя встречали 11 автомобилей.

Примечательно, что с сайта «Комсомольская правда в Беларуси» удалили материал «как Лукашенко спустился вниз, держась за поручень» (https://kp.by/online/news/3624020/).

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