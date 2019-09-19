Лукашенко устроил массовую порку за увольнение бранящейся учительницы

Лукашенко своим распоряжением наказал группу чиновников за непринятие мер по наведению порядка в учреждениях общего среднего образования и неисполнение его поручений.

Строгое предупреждение получили премьер Сергей Румас, глава администрации Наталья Кочанова, вице-премьер Игорь Петришенко.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии.

Председателю Гомельского областного исполнительного комитета поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности в виде выговора заместителя председателя Гомельского облисполкома В.Привалова, главу администрации Новобелицкого района Гомеля С.Казачка, заместителя председателя Гомельского горисполкома В.Атаманчука.

Губернатору также поручено обеспечить освобождение от занимаемых должностей в связи с переводом на другую работу начальника главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета С.Порошина, начальника управления образования Гомельского городского исполнительного комитета Л.Крилистенко, заместителя главы администрации Новобелицкого района Гомеля Е.Копу, начальника отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района Гомеля А.Деменчука, главного специалиста отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района Гомеля Е.Шарамову, директора средней школы №15 Гомеля М.Черненко.

Премьеру, главе администрации, министру образования и председателю Гомельского облисполкома поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности иных должностных лиц, виновных в ненадлежащей работе учреждений общего среднего образования; восстановить на работе Л.Четверткову в должности учителя начальных классов средней школы №15 Гомеля и т.д.