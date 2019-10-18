Лукашенко заявил о готовности заняться партийным строительством

Лукашенко допустил возможность своего участия в партийном строительстве. Об этом он заявил в Академии управления при президенте страны.

"Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос", - сказал Лукашенко.

"Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством, я это делать буду. Скорее всего, мы к этому подходим", - озвучил белорусский правитель возможную схему передачи власти по наследству.

В связке с партийным строительством Лукашенко прокомментировал эксперимент властей по введению в новый состав парламента молодежи с понятным прицелом на скорое будущее.

"Везде говорим: молодежь наше будущее, за молодежью все. И вдруг там пять человек комсомольцев выдвинули (в парламент). Это, говорят, неопытные, они ничего не знают. Но они знают то, чего мы не знаем, то, что знает молодежь", - заявил Лукашенко.