Минобразования уверяет, что вузы не наживаются на студентах-платниках

Стоимость обучения для первокурсников сформирована на основе затрат вузов, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. "Цена сформирована с учетом необходимости покрытия всех расходов на обучение и создания возможностей в университете для перспективного развития, в том числе обновления материально-технической базы", - сказал Сергей Касперович.

При этом он отметил, что самые большие затраты — на зарплаты преподавателям.

— Нужно объективно оценивать ситуацию. Формируя стоимость, университеты исходят из экономически обоснованных расходов, которые они должны включить в стоимость. В числе основных — оплата труда преподавателей. Это в районе 80% в структуре расходов. В целом затратные факторы приводят где-то к 15-процентному росту затрат в год».