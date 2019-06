Японские акции в минусе на фоне растущей иены и напряженности на Ближнем Востоке

Японские акции снизились во вторник, поскольку на аппетит инвесторов к риску повлияли усиливающаяся напряженность между США и Ираном, а также подъем иены до максимума почти шести месяцев по отношению к доллару.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 0,43% до 21.193,81 пункта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников, предприняв радикальный, беспрецедентный шаг для усиления давления на Тегеран после того, как Иран сбил американский беспилотник.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф комментируя введение санкций, написал в твиттере, что “ястребиные” политики, близкие к Трампу, “презирают дипломатию и жаждут войны”.

На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке безопасная иена выросла по отношению к доллару, достигнув максимума с начала января. Это негативно повлияло на акции компаний-экспортеров.

Бумаги Toyota Motor Corp упали на 0,6%, Honda Motor Co - на 0,7%, Hitachi Ltd - на 1,1%, а Tokyo Electron - на 3,3%.

Инвесторы ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в надежде на прогресс в урегулировании торгового спора.

Акции производителей оборонной техники выросли - бумаги Ishikawa Seisakusho Ltd поднялись на 8,5%, Howa Machinery Ltd - на 3,5%, а Hosoya Pyro-Engineering Co - на 6,4%.