Украина подписала меморандум с МАГАТЭ о поддержке достройки Хмельницкой АЭС

Кабинет министров в лице министра энергетики Германа Галущенко 10 июля в рамках римской Конференции по восстановлению Украины подписал меморандум о взаимопонимании с МАГАТЭ о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, который присутствовал на церемонии подписания.

В документе, в частности, говорится, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС.

Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урана в Украине.