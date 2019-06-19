Nikkei закрылся на максимуме 6 недель с надеждой на переговоры США и Китая

Японский Nikkei закрылся на уровне максимума шести недель в среду на фоне новостей о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, в то время как ожидания вокруг снижения ставок ФРС США поднимают настроения инвесторов.

Усредненный Nikkei к концу торгов вырос на 1,7% до 21.333,87 пункта, самого высокого уровня закрытия с 10 мая.

Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 позднее в июне и что торговые переговоры между двумя странами возобновятся досрочно.

“Инвесторы с энтузиазмом отнеслись к новости... рынок считает, что шансы на срыв переговоров после их (лидеров стран)встречи, вероятно, малы” - сказал Шоджи Хиракава, главный стратег Токийского научно-исследовательского института.

Более широкий Topix поднялся на 1,7% до 1.555,27 а все подсекторы индекса расположились на положительной территории.

Акции компаний, сильно зависимых от ситуации вокруг Китая, показали рост: бумаги Advantest Corp, Taiyo Yuden и TDK Corp выросли на 4,6%-5,6%.

Акции сектора машиностроения также торговались на повышение: бумаги Fanuc Corp выросли на 2,3%, Yaskawa Electric Corp показали прирост в 2,8% и Keyence Corp поднялись на 4%.

Котировки Nomura Holdings взлетели на 10,5% после того, как компания заявила, что выкупит до 8,6% своих акций на сумму до 150 миллиарда иен.