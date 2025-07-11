Последнее обновление: 11.07.2025 11:15

Парламент Германии создал комиссию по расследованию пандемии COVID-19

Бундестаг в четверг проголосовал за создание комиссии по расследованию пандемии коронавируса и ее последствий, чтобы Германия была лучше готова к будущим пандемиям. Об этом сообщает Zeit.

За создание комиссии по расследованию пандемии COVID-19 проголосовали все фракции Бундестага, кроме ультраправой "Альтернативы для Германии", где голоса разделились.

Предполагается, что в состав комиссии Бундестага войдут 14 депутатов и 14 экспертов. Они должны проанализировать опыт борьбы с пандемией и сделать выводы для борьбы с будущими пандемиями.

Комиссия должна начать работу в сентябре, а свой окончательный отчет представит через почти два года.

Хотя пандемия COVID-19 пришлась на период работы предыдущего созыва Бундестага, он так и не провел анализ и оценку мер защиты с использованием масок, тестов и многих ограничений на федеральном уровне.

В Германии ограничения, связанные с коронавирусом, действовали с марта 2020 по апрель 2023 года.

Ранее в разведывательном комитете Бундестага призвали федеральное правительство Германии рассекретить доклад разведки о происхождении коронавируса.



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