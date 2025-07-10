Франция и Великобритания договорились о координации ядерных сил сдерживания

Франция и Великобритания 10 июля подпишут декларацию о координации ядерных средств сдерживания двух государств. Об этом сообщает AFP.

"Соединенное Королевство и Франция объявят, что ядерные средства сдерживания двух стран, оставаясь независимыми, могут координироваться... В декларации, которая будет подписана в четверг, будет указано, что соответствующие средства сдерживания остаются независимыми, "но могут координироваться", - отмечает агентство со ссылкой на имеющееся в его распоряжении заявление Елисейского дворца и британского правительства.

В мае стало известно, что Лондон планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у Вашингтона истребителей F-35A, которые способны нести ядерные бомбы B61. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения в рамках стратегии сдерживания России.