Индекс Nikkei закрылся в плюсе в надежде на прогресс в торговых переговорах США и Китая

Японский индекс Nikkei завершил торги четверга в плюсе на фоне надежд на прогресс торговых переговоров США и Китая, в то время как инвесторы ждали итогов саммита “Большой двадцатки” в эти выходные.

Nikkei завершил торги подъемом на 1,2% до 21.338,17 пункта.

Циклические акции и акции компаний, сильно зависящих от ситуации вокруг Китая, перешли на положительную территорию накануне встречи лидеров США и Китая.

Вашингтон и Пекин договорились о предварительном перемирии в торговом споре в преддверии встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в выходные, сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что введет новые пошлины на дополнительные $300 миллиардов китайских товаров, если ему не удастся заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином.

“Основные опасения рынка связаны с тем, придут ли две страны к какому-либо соглашению, которое определит направление денежно-кредитной политики США”, - сказал Йосинори Сигеми, стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management.

Акции производителей машинного оборудования и автопроизводителей выросли: бумаги Tokyo Electron подорожали на 3%, TDK Corp - на 4,1%, Daikin Industries - на 5,3%, а Subaru Corp - на 4,5%. Акции компаний, зависимых от спроса со стороны Китая, также выросли: бумаги Fanuc Corp прибавили 1,7%, а Yaskawa Electric - 4,6%.

Акции Japan Display Inc подскочили на 18% после того, как газета Asahi сообщила, что Apple Inc вложит в компанию $100 миллионов. Более широкий индекс Topix поднялся на 1,2% до 1.553,27 пункта.