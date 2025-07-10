Последнее обновление: 10.07.2025 18:00

Норвежская оборонная компания открывает филиал в Украине

Норвежская оборонная компания Radionor Communications откроет сервисный центр в Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Согласно информации, заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин провел переговоры о развитии сотрудничества с норвежской оборонной компанией Radionor Communications.

Компания Radionor является давним поставщиком технологий радиоэлектронной борьбы для Сил обороны Украины.

В ходе встречи стороны обсудили новые вызовы в использовании беспилотников на передовой и пути их преодоления.

Также обсуждались перспективы создания сервисного центра для продукции Radionor в Украине.

«Потребность в технологиях связи, устойчивых к радиоэлектронной борьбе, особенно в беспилотных операциях в Украине, является насущной. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии мы рассчитываем поставить больше единиц оборудования. Наша цель – улучшить возможности беспилотных летательных аппаратов и помочь украинской армии в обучении их использованию», – сказал гендиректор компании Radionor Communications Раймонд Сёдерхольм.

По словам Чуркина, присутствие представительства компании на территории Украины упростит обслуживание ее продукции, позволит пройти профессиональную подготовку украинских военных в этом, а значит, сделает применение этих видов вооружений максимально эффективным.

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