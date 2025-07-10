Последнее обновление: 10.07.2025 18:00

Великобритания инвестирует €163 млн в спутниковую компанию Eutelsat

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat привлек инвестиции в размере €163,3 млн от правительства Великобритании. Об этом сообщила компания.

В конце июня Eutelsat, конкурирующая со Starlink Илона Маска, получила от французского государства и других инвесторов €1,35 млрд. Таким образом, менее чем за месяц компания привлекла €1,5 млрд.

Eutelsat намерена использовать привлеченный капитал на рефинансирование долга, а также на наращивание числа спутников на низкой околоземной орбите (LEO).

Французское правительство является крупнейшим акционером Eutelsat с долей порядка 30%, индийская Bharti Space Limited занимает второе место, Британия - третье с долей почти 11%.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование