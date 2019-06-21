Индекс Nikkei упал, в фокусе инвесторов - встреча Трампа и Си

Японский индекс Nikkei снизился в пятницу в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, в то время как акции нефтяных и горнорудных компаний подорожали из-за усиления спроса на фоне растущих геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Nikkei снизился на 1% до 21.258,64 пункта.

Внимание инвесторов переключилось на встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в Японии на следующей неделе на фоне надежд, что два лидера смогут вернуть импульс переговорам для ослабления торговой войны.

Трамп сказал, что после встречи решит, вводить ли тарифы на китайские товары стоимостью не менее $300 миллиардов.

Напряженность в отношениях между США и Ираном усилилась после того, как Иран сбил американский военный беспилотник в районе Персидского залива.

В результате скачок цен на нефть подстегнул покупку акций нефтяных и горнорудных компаний. Бумаги Inpex Corp и Japan Petroleum Exploration Co подскочили на 4,4% и 3,7% соответственно, тогда как акции Idemitsu Kosan выросли на 2,4%.

Акции финансовой группы Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 0,7%, MS&D Insurance - на 1,1%.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,9% до 1.545,00 пункта.