Индекс Nikkei вырос за счет акций нефтяных компаний

Японский Nikkei вырос в пятницу благодаря скачку энергетического сектора из-за роста цен на нефть после атак на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

Бумаги Sony Corp также подорожали, поднявшись на 3,1% после того, как хедж-фонд Third Point призвал фирму выделить в отдельную компанию полупроводниковый бизнес и продать доли в Sony Financial и других подразделениях.

Индекс Nikkei прибавил 0,4% до 21.116,89 пункта.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,3% до 1.546,71 пункта.

Горнорудный и нефтяной сектор показали динамику лучше рынка. Акции Inpex Corp выросли на 1,3%, Japan Petroleum Exploration Co - на 1,5%, а Idemitsu Kosan - на 2%.

США обвинили Иран в произошедшей в четверг атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, которая толкнула вверх цены на нефть и вызвала опасения о новой конфронтации двух стран, однако Тегеран решительно отверг все обвинения.

Аналитики сказали, что, несмотря на высокий спрос на бумаги, связанные с нефтью, большинство инвесторов сохраняли осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе, после которого, вероятно, появится больше информации о возможном снижении процентных ставок.

Финансовые рынки также ждут возможной встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в Японии в конце этого месяца, в то время как торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира не демонстрирует признаков ослабления.

Рост нефтяных акций подтолкнул инвесторов к покупке других сырьевых бумаг. Акции Mitsubishi Materials и Mitsui Mining & Smelting выросли на 1,3%.