Nikkei закрылся на 6-недельном максимуме после "голубиной" риторики ФРС

Японские акции завершили волатильную сессию четверга на шестинедельном максимуме после того, как Федеральная резервная система США намекнула на готовность снизить процентные ставки для поддержки экономики, однако рост бумаг ограничило укрепление иены.

Индекс Nikkei вырос на 0,6% до 21.462,86 пункта.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,3% до 1.559,90 пункта.

Федеральная резервная система США в среду сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить стоимость заимствований даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качество ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.

Доллар упал на 0,6% до 107,47 иены, самого низкого уровня с 3 января.

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений в четверг, решив сохранить сокращающийся арсенал мер, в то время как мрачный прогноз глобального роста побуждает другие крупные центробанки намекать на дополнительные меры стимулирования.

Укрепившаяся иена ударила по акциям компаний-экспортеров, привлекая внимание инвесторов к ориентированным на внутренний рынок секторам. Акции компаний сектора недвижимости Mitsui Fudosan и Mitsubishi Estate выросли на 1-1,5%.

Бумаги транспортной Mitsui OSK Lines подскочили на 2,1% на фоне роста индекса Baltic dry, отслеживающего расходы на перевозку.

Автосектор показал динамику хуже рынка. Акции Toyota Motor, Honda Motor и Mazda Motor опустились на 0,5%, 1,9% и 1,5% соответственно.

Бумаги фармацевтической компании Iwaki & Co подскочили на 4% после повышения прогноза чистой прибыли до 870 миллионов иен с 650 миллионов иен за шесть месяцев, закончившиеся в мае.