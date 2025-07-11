Годовая инфляция в Беларуси в июне ускорилась до 7,3%

В Беларуси потребительские цены на товары и услуги в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. увеличились на 0,9%, с начала года - на 5,4%.

Как сообщает Белстат, в июне 2025 г. рост цен по сравнению с июнем 2024 года ускорился до 7,3%. За январь-июнь 2025 года потребительские цены в республике выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%.

Продовольственные товары в июне 2025 г. подорожали по сравнению с маем на 1,7%, с декабрем 2024 года – на 7,2%. При этом годовой рост цен в июне ускорился до 10,5%. В январе-июне текущего года цены на продтовары увеличились на 8,2% к уровню января-июня 2024 года.

Непродовольственные товары в июне 2025 года подорожали по сравнению с маем на 0,04%, с декабрем 2024 года - на 2,4%. Годовой рост цен в июне 2025 года составил 3,2%. За январь-июнь текущего года цены увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в июне 2025 года по сравнению с маем подросли на 0,5%, с декабрем 2024 года их рост ускорился до 5,9%. Годовой рост цен на услуги в июне 2025 года составил 7,1%. За январь-июнь текущего года цены на услуги выросли по сравнению с январем-июнем 2024 года на 6,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 100,9%, с декабрем 2024 г. – 104,8%.