Японские акции выросли благодаря техсектору

Японский индекс Nikkei завершил торги вторника в небольшом плюсе, так как инвесторы проявляли больше осмотрительности после ралли накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров между США и Китаем, при этом акции технологических компаний выросли вслед за техсектором Уолл-стрит.

Индекс Nikkei вырос на 0,11% до 21.754,27 пункта, в ходе сессии достигнув отметки в 21.784,22 - максимума с 7 мая.

Индекс вырос на 2,1% в понедельник на фоне улучшения настроений инвесторов после того, как США и Китай договорились возобновить торговые переговоры во время саммита G20 в выходные.

Акции технологических компаний выросли после резкого подъема бумаг американских аналогов накануне. Акции Tokyo Electron выросли на 2,9%, Mitsubishi Electric Corp - на 0,85%, а Screen Holdings - на 4,5%.

Бумаги Fujifilm Holdings Corp выросли на 1,45% после сообщения о том, что она объединится с немецкой фармацевтической компанией Bayer для разработки методов лечения рака. Акции Workman выросли на 5,8% после того, как производитель и дистрибьютор спецодежды сообщил о росте продаж на 35,8% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бумаги System Integrator Corp подскочили на 10,7% после пересмотра вверх прогноза операционной прибыли за шесть месяцев, завершающихся в августе, до 200 миллионов иен ($1,85 миллиона) со 140 миллионов иен.

Из 33 субиндексов Токийской биржи 28 закрылись на положительной территории.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,31% до 1.589,84 пункта.