Молдова закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Госкомпания Energocom закупила почти половину необходимого для правобережной Молдовы на отопительный сезон 2025/2026 годов природного газа - 352,5 млн кубометров.

"Газ закупается и по фиксированной, и по индексированной цене, в зависимости от цен на европейских биржах - TTF в Нидерландах и BRM в Румынии. Впервые все закупки проходят в соответствии со стратегией, утвержденной советом директоров Energocom, которая предусматривает выгодные цены и бесперебойные поставки на правый берег", - говорится в сообщении компании.

Между тем компания отметила, что информация о стоимости поставок газа и поставщиках является конфиденциальной в соответствии с международной практикой в энергетическом секторе и условиями договоров.

"Эти данные могут быть обнародованы только после завершения поставок", - заявили в Energocom.

Ранее сообщалось, что по индикативной оценке Минэнерго Молдовы, потребности правобережья в газе на отопительный сезон c октября этого года по апрель 2026 года составляют около 840 млн кубометров. План властей на отопительный сезон также предусматривает, что до 1 ноября этого года Energocom должна пополнить гарантийные запасы природного газа в размере 15% от среднегодового потребления (порядка 150 млн кубометров).

С декабря 2022 года правобережная Молдова закупает газ на европейском рынке.

С 1 августа Energocom будет выполнять функции основного поставщика газа в Молдову вместо дочерней компании "Газпрома" - "Молдовагаза".