Nikkei снизился после комментариев ФРС, акции производителей чипов выросли

Японский индекс Nikkei снизился в среду после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отмахнулся от давления со стороны президента Дональда Трампа, призывающего к снижению процентных ставок, однако акции производителей полупроводников выросли.

Индекс Nikkei снизился на 0,5% до 21.086,59 пункта.

Пауэлл во вторник подчеркнул независимость центрального банка от президента США, который настаивает на агрессивном снижении ставок.

Одновременно глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в интервью Bloomberg Television, что не считает состояние экономики США достаточно тяжелым, чтобы оправдать снижение ставок на половину процентного пункта на заседании в июле.

“ФРС и сообщение Bloomberg немного охладили настроения инвесторов в отношении денежно-кредитной политики США, но я не думаю, что фундаментальные надежды на снижение ставок изменились”, - сказал Такуя Такахаси, стратег Daiwa Securities.

Инвесторы также ждут результатов саммита G20 на этой неделе, где Трамп обсудит вопросы торговли с председателем КНР Си Цзиньпином.

Надежды на эти переговоры пока небольшие. В лучшем случае, возобновление официальных переговоров может ослабить опасения участников финансового рынка по поводу того, что торговый спор может продолжаться бесконечно долго. Эскалация напряженности привела к резкому падению рынков и нанесла ущерб экономикам, зависящим от торговли, в том числе японской.

Бумаги производителей чипов выросли после того, как Micron Technology Inc сообщила во вторник о частичном возобновлении поставок Huawei Technologies Co Ltd, добавив, что продолжает ждать восстановления спроса на свою продукцию позднее в этом году.

Акции Tokyo Electron поднялись на 2,2%, а Advantest Corp - на 3,5%.

Бумаги других экспортеров снизились: акции Honda Motor Co потеряли 1,3%, Daikin Industries - 1,1%, а Canon Inc - 2,6%.

Акции Lixil Group Corp, производителя строительных материалов и оборудования для дома, подскочили на 16% после того, как экс-глава компании был восстановлен в должности во вторник на ежегодном собрании акционеров.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,6% до 1.534,34 пункта.