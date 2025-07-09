Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 20 тонн нектаринов

В Смоленской области Управлением Россельхознадзора запрещен вывоз в Беларусь 20 тонн нектаринов. Об этом сообщает российское контрольное ведомство.

Согласно информации, на минувшей неделе в ППУ «Красная Горка» был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль задержанного ранее сотрудниками Смоленской таможни транспортного средства с нектаринами, следовавшего в Беларусь.

В ходе досмотра автомобиля инспекторы установили, что более 20 тонн плодов перевозились без фитосанитарного сертификата, который должен подтвердить происхождение груза и его безопасность в фитосанитарном отношении.

В результате вывоз данной продукции с территории Российской Федерации был запрещен.

Виновное лицо привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.