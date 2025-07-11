Более 1,4 тыс. человек восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах Беларуси после стихии

Более 1400 работников аварийно-выездных бригад трудятся над восстановлением электроснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«В ночь с 10 на 11 июля стихийные погодные явления на территории Беларуси стали причиной новых повреждений. С начала суток 11 июля энергетики работали всю ночь в сложных погодных условиях. К 13.30 удалось восстановить электроснабжение в 430 населенных пунктах Беларуси. На 14.00 усиленные работы продолжаются в 55 пунктах», - информирует ведомство.

Основной удар пришелся на Могилевщину, где сейчас сконцентрированы все силы по ликвидации последствий. Стихия принесла многочисленные разрушения зданий, инфраструктуры, лесного массива, домов и иных объектов.

«Привлечены бригады из всех регионов республики: в составе 300 бригад, преодолевая труднодоступные места, над восстановлением электроснабжения потребителей трудятся более 1400 человек», - сообщает Минэнерго.

Из-за сильной ветровой нагрузки частично или полностью разрушены опоры линий электропередачи, в том числе металлические. Демонтаж и полную замену на локациях производит персонал предприятия "Белэнергострой" совместно с работниками Могилевской энергосистемы, а также ОАО "Электроцентрмонтаж".

В работе более 430 единиц специальной техники и 12 дизель-генераторных установок, обеспечивающих временное электропитание.

Утверждается, что работы ведутся в непрерывном режиме, энергетики будут трудиться до восстановления электроснабжения всех регионов.