Последнее обновление: 10.07.2025 18:00

Биржевые цены на газ в Европе подросли на 1,6%

Биржевые цены на газ в Европе повысились на 1,6% до почти $422 за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки $421,2 (+1,4%) за тысячу кубометров. Затем их стоимость составила $421,9 (+1,6%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $415,4 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.



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