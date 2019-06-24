Индекс Nikkei закрылся в плюсе, в фокусе - саммит G20

Японский индекс Nikkei завершил осторожные торги понедельника в плюсе, в то время как инвесторы ждали итогов саммита “Большой двадцатки” на этой неделе на фоне растущей торговой и геополитической напряженности.

Индекс Nikkei и более широкий индекс Topix закончили торги подъемом на 0,1%, поднявшись до 21.285,99 и 1.547,74 пункта соответственно. Однако оборот индекса Topix снизился до 1,4 триллиона иен - минимума с декабря 2014 года.

Аналитики говорят, что инвесторы сохраняют осторожность в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который пройдет 28 и 29 июня. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа в воскресенье официально подтвердило, что Си посетит саммит.

Акции компаний-экспортеров, особенно тех, которые сильно зависят от ситуации вокруг Китая, подешевели из-за сохраняющегося давления на доллар по отношению к иене в связи с признаками скорого снижения ставок ФРС.

Бумаги Tokyo Electron потеряли 1,7%, а акции TDK Corp снизились на 0,8%.

Рост цен на нефть в связи с усилением напряженности вокруг Ирана толкнул вверх акции японских энергетических корпораций - бумаги Cosmo Energy Holdings и Idemitsu Kosan <5019,T> поднялись на 1,5% и 0,8% соответственно.