Индекс Nikkei снизился на фоне нервозности перед встречей Трампа и Си

Японские акции закрылись на отрицательной территории в пятницу, так как инвесторы стали проявлять осторожность в преддверии широко ожидаемых переговоров между лидерами США и КНР на полях саммита G20 в Японии.

Циклические акции подешевели перед выходными и публикацией Банком Японии исследования настроений производителей Tankan.

Индекс Nikkei снизился на 0,3% до 21.182,58 пункта после роста на 1,2% в четверг, когда сообщение газеты South China Morning Post о предварительном торговом перемирии США и Китая дало надежды на то, что Вашингтон и Пекин смогут добиться прогресса в переговорах.

В июне Nikkei вырос на 3,3% - первый месячный подъем с апреля, хотя недельный показатель остался практически без изменений.

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что введет новые пошлины на китайские товары, если ему не удастся заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином.

“Даже если обе страны смогут прийти к положительному соглашению, японские акции мало что выиграют от этого. Рынок ожидает, что США смягчат денежно-кредитную политику, что окажет давление на доллар против иены”, - сказал Исао Кубо, стратег Nissay Asset Management по фондовым рынкам.

“Будет ли иена укрепляться или нет, также вызывает беспокойство инвесторов”, добавил он.

Укрепление иены по отношению к доллару и ослабление китайских акций также оказали давление на настроения рынка.

Более широкий индекс Topix сбавил 0,1% до 1.551,14 пункта.