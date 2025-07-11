Госконтроль пришел с проверкой на Осиповичский завод транспортного машиностроения

Комитет госконтроля Могилевской области начал проверку ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения».

Как сообщает КГК Беларуси, в ходе проверки будут проанализированы финансово-хозяйственная деятельность общества; принятые меры по снижению себестоимости, экономии ресурсов, исключению и сокращению непроизводительных затрат и потерь; законность и эффективность использования имущества, соблюдение законодательства при формировании цен, организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и другие вопросы.

«Особое внимание будет уделено импортозамещению производства подвижного железнодорожного состава, востребованного предприятиями Белорусской железой дороги, выявлению резервов повышения эффективности деятельности общества», - проинформировал КГК.