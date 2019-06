Китайские акции закрылись в минусе на фоне опасений о торговле

Китайские акции закрылись снижением во вторник после шести дней роста, поскольку опасения, что Китай и США на этой неделе не добьются больших успехов в урегулировании тяжелой торговой войны оказали давление на настроения рынка.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся снижением на 0,87% до 2.982,07 пункта, продемонстрировав первый спад после шести сессий роста.

Индекс “голубых фишек” CSI300 упал на 1,04%, при этом субиндекс финансового сектора закрылся снижением на 1,5%, потребительский сектор потерял 0,55%, индекс недвижимости сбавил 0,74%. В то же время индекс китайских банков упал на 2,12%.

Высокопоставленный американский чиновник в понедельник усилил опасения, что США и Китай не достигнут значительного прогресса в переговорах, нацеленных на урегулирование торгового спора, на этой неделе, сказав, что президента США Дональда Трампа “устроит любой исход” запланированной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии.

К 12:05 юань торговался на уровне 6,8812 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,8761.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd, Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd и TKD Science and Technology Co Ltd, набравшие 10,02-10,05%.

Самые большие потери понесли бумаги KPC Pharmaceuticals Inc, Xinjiang Tianfu Energy Co Ltd и Xinjiang Tianfu Energy Co Ltd, потерявшие около 10%.

Беспокойство по поводу торговой войны и возможного отсутствия прогресса в переговорах негативно повлияло на акции Гонконга, которые также закрылись в минусе во вторник.

Индекс Hang Seng опустился на 1,2%, упав до 28.185,98 пункта к закрытию. Индекс Hang Seng China Enterprises потерял 1,9%.