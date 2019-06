Китайские акции закрылись без изменений, сектор здравоохранения понес потери

Китайские акции закрылись без изменений в среду, поскольку планы Пекина провести бухгалтерские проверки толкнули вниз сектор здравоохранения, нивелировав подъем в регионе, спровоцированный комментариями Федрезерва, которые породили надежды на снижение процентных ставок.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся снижением на 0,03%, опустившись до 2.861,42 пункта.

Индекс “голубых фишек” CSI300 потерял 0,04%, при этом субиндекс финансового сектора вырос на 0,41%, потребительский сектор опустился на 0,52%, а индекс недвижимости поднялся на 2,28%.

Субиндекс здравоохранения снизился на 4,07% после появления на сайте министерства финансов Китая сообщения о том, что в июне и июле в стране будут проводиться проверки качества бухгалтерской информации в фармацевтической промышленности.

К 12:02 юань торговался на уровне 6,9079 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,9083.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Jiangsu Zongyi Co Ltd, China Science Publishing & Media Ltd и Jinjian Cereals Industry Co Ltd, прибавившие 10,05-10,06%.

Самые большие потери понесли бумаги Holsin Engineering Consulting Group Co Ltd, CTS International Logistics Corp Ltd и Tibet Summit Resources Co Ltd, снизившиеся примерно на 10%.

Гонконгские акции закрылись в плюсе на фоне надежд на снижение процентных ставок в этом году.

Индекс Hang Seng поднялся на 0,5% до 26.895,44 пункта, в то время как индекс Hang Seng China Enterprises вырос на 0,4% до 10.345,05 пункта.