Китайские акции вяло торговались в ожидании встречи ФРС

Китайские акции выросли во вторник в ходе вялой торговли, поскольку участники рынка проявили осторожность в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.

Индекс “голубых фишек” CSI300 вырос на 0,4% до 3.667,62 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи закрылся с повышением на 0,1% до 2.890,16 пункта.

Инвесторы ждут начала ключевого заседания Федрезерва США, которое будет проходить 18-19 июня. Ожидается, что по итогам двухдневного заседания центральный банк США оставит стоимость заимствований без изменений, но заявление регулятора может позволить оценить воздействие торговой войны между США и Китаем, призывов президента Дональда Трампа к снижению ставок и более слабых экономических данных.

Аппетит инвесторов к риску постоянно улучшается благодаря подтверждению ослабления мировой денежно-кредитной политики, сообщили аналитики CITIC Securities.

К 11.54 юань торговался на уровне 6,9274 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,9258.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Jilin Expressway Co Ltd, Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co Ltd и Shenyang Jinbei Automotive Co Ltd, набрав 10,02-10,07%.

Самые большие потери понесли бумаги Guangdong Hotata Technology Group Co Ltd, Danhua Chemical Technology Co Ltd и Yuancheng Environment Co Ltd, снизившиеся на 9,02-9,76%.

Гонконгские акции закрылись с повышением во вторник, продолжив ралли предыдущей сессии, чему способствовал значительный приток капитала с материка, несмотря на затихание протестов.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,0% до 27.498,77 пункта, в то время как China Enterprises Index укрепился на 0,8% до 10.507,65 пункта.