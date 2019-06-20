Китайские акции достигли 8-недельного максимума на фоне миролюбивой риторики ФРС

Китайские акции продолжили рост в четверг, закрывшись на восьминедельном максимуме, поскольку инвесторы надеялись на признаки ослабления торгового спора США и Китая, а также смягчение денежно-кредитной политики после того, как Федрезерв сигнализировал о возможном снижении процентной ставки позднее в этом году.

Рост акций поддержали указания на то, что центральные банки по всему миру склоняются к смягчению политики, поскольку усиливающаяся торговая война между США и Китаем увеличивает давление на глобальную экономику.

Федеральная резервная система США в среду сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить стоимость заимствований даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качество ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.

Индекс “голубых фишек” CSI300 закрылся подъемом на 3% до 3.828,52 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи укрепился на 2,4% до 2.987,12 пункта. Оба индекса закрылись на самом высоком уровне с 30 апреля.

К 12.27 юань торговался на уровне 6,8515 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,9033.

Гонконгские акции закрылись на максимуме почти шести недель, поскольку возобновление торговых переговоров между Китаем и США продолжало поддерживать настроения рынка.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,2% до 28.550,43 пункта, в то время как индекс China Enterprises прибавил 1,5% до 10.922,39 пункта.