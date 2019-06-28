Китайские акции закрылись в минусе в преддверии встречи Трампа и Си

Китайские акции снизились в пятницу и завершили неделю в минусе, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии ключевой встречи между лидерами США и КНР на саммите G20.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ждет продуктивной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в субботу на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях двух крупнейших экономик мира.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6% до 2.978,88 пункта, упав на 0,8% за неделю. Индекс “голубых фишек” CSI300 потерял 0,2%, с начала недели также снизившись на 0,2%.

Субиндекс финансового сектора CSI300 снизился на 0,1%, потребительский сектор - на 0,2%, индекс недвижимости - 0,5%, а субиндекс сектора здравоохранения - на 0,4%.

Трамп в пятницу ясно дал понять, что его главным приоритетом на саммите G20 являются торговые сделки для поддержки американской экономики.

Си, в свою очередь, предупредил о протекционистских шагах, которые, по его словам, предпринимают некоторые развитые страны: “Все это разрушает глобальный торговый порядок... Это также влияет на общие интересы наших стран, омрачает спокойствие и стабильность во всем мире”.

В Гонконге индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,3% до 28.542,62 пункта, при этом за неделю индекс вырос на 0,2%. В то же время индекс Hang Seng China Enterprises снизился на 0,1% в пятницу, потеряв 0,4% с начала недели.