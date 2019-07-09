Китайские акции закрылись в минусе из-за угасания надежд на резкое снижение ставки ФРС

Китайские акции закрылись снижением во вторник вслед за ослаблением Уолл-стрит, поскольку хорошие данные о занятости в США развеяли надежды на агрессивное сокращение процентной ставки Федрезервом.

На рынок повлияло также то, что ряд компаний на этой неделе проведет первичное публичное размещение акций на новой китайской технологической площадке STAR Market.

Индекс “голубых фишек” CSI300 закрылся снижением на 0,3% до 3.793,13 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сбавил 0,2% до 2.928,23 пункта.

Девять китайских компаний, которые одними из первых дебютируют на новой технологической бирже, во вторник объявили цены IPO, в то время как инвесторы готовятся к напряженной неделе первичных публичных размещений.

Субиндекс финансового сектора CSI300 снизился на 0,44%, потребительский сектор - на 0,01%, сектор недвижимости - на 0,37%, а субиндекс сектора здравоохранения - на 0,28%.

К 12:54 торговался на уровне 6,8853 за доллар по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,8827.

Акции Гонконга закрылись на отрицательной территории четвертый день кряду, копируя динамику мировых рынков на фоне ослабления ожиданий снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в июле.

Индекс Hang Seng снизился на 0,8% до 28.116,28 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises - на 0,7% до 10.650,63 пункта.