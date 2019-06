Китайские акции снижаются на фоне обострения торговой войны

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся снижением на 1%, опустившись до 2.862,28 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 потерял 0,9%.

Субиндекс финансового сектора CSI300 снизился на 0,6%, потребительский сектор упал на 1,6%, индекс недвижимости ослаб на 0,5%, а субиндекс здравоохранения потерял 1,8%.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал в понедельник, что Вашингтон стремится “уравнять правила игры” с Китаем после десятилетий несправедливых торговых практик.

Китай предупредил студентов и представителей научных кругов о рисках, связанных с учебой в США, в частности указав на ограничения сроков действия виз и отказы в их выдаче на фоне обострения торговой войны между двумя странами и напряженности в других сферах.

Производственная активность в Китае росла стабильными, но умеренными темпами в мае, показало частное исследование, однако аналитики говорят, что приоритетная отгрузка компаниями товаров на экспорт в США с целью избежания более высоких тарифов скрыла фундаментальную слабость экономики.

К 11:55 юань торговался на уровне 6,9122 к доллару.

Самые большие потери понесли бумаги Gansu Dunhuang Seed Group Co Ltd, Wanxiang Doneed Co Ltd и Shanghai Industrial Development Co Ltd, снизившиеся на 10%.

Гонконгские акции также упали во вторник под давлением усиливающейся торговой войны.

Индекс Hang Seng снизился на 0,5% до 26.761,52 пункта, в то время как индекс Hang Seng China Enterprises потерял 0,9%.