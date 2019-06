Китайские акции закрылись в минусе под давлением финансового сектора

Китайские акции закрылись небольшим снижением в среду, поскольку финансовый сектор оказал давление на рынок, в то время как инвесторы проявляли осторожность перед встречей президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,2% до 3.794,33 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2% до 2.976,28 пункта.

Президента США “устроит любой исход” переговоров с председателем КНР на встрече во время саммита G20, сказал высокопоставленный американский чиновник в понедельник.

Соединенные Штаты надеются возобновить торговые переговоры с Китаем после того, как Трамп и Си встретятся в Японии в субботу, но Вашингтон не примет никаких условий, касающихся использования тарифов, сообщил во вторник высокопоставленный чиновник администрации.

Субиндекс финансового сектора снизился на 0,8%, в то время как банковский индекс потерял 0,5%.

К 12:53 юань торговался на уровне 6,8735 к доллару по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,8786.

Наибольший рост среди компаний индекса Shanghai Composite показали акции Danhua Chemical Technology Co Ltd, Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co Ltd и CSSC Offshore & Marine Engineering Group Co Ltd, набрав 10,02-10,12%.

Самые большие потери понесли бумаги Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd, Gansu Ronghua Industry Group Co Ltd и First Tractor Co Ltd, снизившиеся на 10,03-10,05%.

В то же время акции Гонконга закрылись в плюсе по итогам малоактивных торгов в преддверии встречи Трампа и Си.

Индекс Hang Seng набрал 0,1% до 28.221,98 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises прибавил 0,2% до 10.766,06 пункта.